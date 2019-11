James Van Der Beek (Dawson) en deuil : sa femme Kimberly a perdu leur bébé

De l'eau a coulé sous les ponts depuis qu'il résidait à Capeside et notre Dawson Leery est désormais un homme et un père accompli. C'est pourtant une période très sombre que James Van Der Beek traverse auprès de son épouse Kimberly. Lui qui venait de retrouver la lumière des projecteurs dans la version américaine de Danse avec les stars vient d'apprendre une nouvelle qui a piétiné son coeur. Alors qu'il s'apprêtait à pouponner un sixième enfant, le comédien de 42 ans a dû lui dire adieu de manière prématurée. "Anéanti. Dévasté. Sous le choc, écrit-il sur Instagram. C'est comme ça que je me sens depuis que l'âme que nous allions accueillir dans la famille en avril... a pris un raccourci vers ce qui se trouve au-delà de cette vie."

Inquiétude

Ce n'est pas la première fois que le couple connaît une telle douleur. Papa de cinq enfants – Olivia, 9 ans, Joshua, 7 ans, Annabel, 5 ans, Emilia, 3 ans, et Gwendolyn, 1 an –, James Van Der Beek a cette fois-ci craint pour la vie de sa douce moitié. "Nous avons déjà vécu une telle épreuve, mais jamais aussi tard dans la grossesse, et jamais de manière aussi inquiétante pour le bien-être de Kimberly, ajoute l'acteur. Je suis heureux qu'elle puisse s'en remettre. Comme beaucoup d'entre vous l'ont dit, 'il n'y a pas de mot', et c'est vrai. C'est pour ça qu'en des temps comme ceux-ci, il est amplement suffisant de savoir que vous êtes là." Parmi les commentaires, son ancienne consoeur Busy Philipps – qui jouait Audrey Liddell dans Dawson – a tout de même saisi sa plume pour lui envoyer tout son amour.