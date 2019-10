James Van Der Beek : Le héros de Dawson bientôt papa pour la 6e fois !

James Van Der Beek a pris tout le monde par surprise en révélant, lundi 7 octobre 2019, que sa femme Kimberly était enceinte de leur sixième enfant ! Une annonce faite à la télévision, sur le plateau de la populaire émission Dancing with the Stars.

Dans un magnéto diffusé pendant le programme sur la chaîne ABC, l'acteur de 42 ans est apparu avec sa femme et leurs enfants dans le cabinet du gynécologue en pleine échographie. Sur les images, on pouvait ainsi voir la présence d'un foetus, signe qu'elle est de nouveau enceinte. "Il y a petit Van Der Beek ici. Je suis surexcité au-delà du possible", a déclaré le futur papa. Les amoureux, qui se sont mariés en 2010, ont ensuite écouté les battements de coeur du bébé.

James Van Der Beek et sa femme Kimberly (37 ans) sont déjà les parents d'Olivia (9 ans), Joshua (7 ans), Annabel Leah (5 ans), Emilia (3 ans) et Gwendolyn (1 an). Cette nouvelle grossesse met en joie l'acteur qui a ensuite choisi Instagram pour en parler. "Nous avons choisi de faire notre première échographie en ultrason devant les caméras de DWTS qui ont filmé ce moment, quelque chose que je pensais que nous ne ferions jamais. Kimberly et moi avons déjà connu par trois fois des déceptions en découvrant qu'il n'y avait pas de battements de coeur ou plus de bébé et elle voulait partager ce moment. (...) Heureusement pour nous, cette fois, on est ressorti avec des larmes de joie", a-t-il expliqué.

James Van Der Beek, ex-héros de la série culte Dawson, est actuellement candidat de la 28e saison de Dancing with the Stars.