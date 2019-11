James Van Der Beek métamorphosé, tout en muscles après "Dancing with the Stars"

James Van Der Beek, triste dernière danse

Il faut dire que sa dernière performance était particulièrement émouvante. James Van Der Beek, qui venait d'apprendre la fausse couche de son épouse Kimberly, a trouvé l'énergie suffisante pour se rendre sur le parquet et danser sur le titre Take Me to Church en l'honneur de ce sixième enfant qu'il ne connaîtra jamais. "Cette chanson a pris une tout autre dimension pour moi cette semaine, précisait-il avant de s'élancer. Quand les mots vous manquent, vous chantez. Quand vous êtes sans voix, vous dansez." Olivia, 9 ans, Joshua, 7 ans, Annabel, 5 ans, Emilia, 3 ans, et Gwendolyn, 1 an peuvent être fiers de leur papa...