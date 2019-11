James Van Der Beek : Sa femme Kimberly a frôlé la mort après sa fausse couche

James Van Der Beek l'avait évoqué de manière évasive. La catastrophe a pourtant bien failli arriver. Son épouse Kimberly, qui vient de perdre leur 6e enfant, était à deux doigts de mourir au passage. "Merci à tous pour tout votre amour. Je ne sais même pas comment je vais répondre à tout ça, explique-t-elle dans une vidéo diffusée sur Instagram. C'est pour ça que je le fais ici. Nous avons bien perdu notre petit garçon. J'en ai presque perdu la vie." Sans donner plus de détails, la jolie maman a promis de dévoiler les étapes de son tragique voyage dès qu'elle en aurait l'opportunité. "Je ne suis pas vraiment prête à en parler tout de suite, a-t-elle effectivement précisé. Mais un jour, je le serai."

La star de Dawson avait choisi de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer le drame. En exprimant sa peine, James Van Der Beek avait laissé entendre que Kimberly avait rencontré des problèmes. "Anéanti. Dévasté. Sous le choc, écrivait-il endeuillé. C'est comme ça que je me sens depuis que l'âme que nous allions accueillir dans la famille en avril... a pris un raccourci vers ce qui se trouve au-delà de cette vie. Nous avons déjà vécu une telle épreuve, mais jamais aussi tard dans la grossesse, et jamais de manière aussi inquiétante pour la santé de Kimberly. Je suis heureux qu'elle puisse s'en remettre." Il faudra attendre qu'elle reprenne du poil de la bête pour en savoir davantage.

Dernière danse

Candidat de la version américaine de Danse avec les stars, le comédien de 42 ans a rendu hommage à l'enfant qu'il ne serrera jamais dans ses bras. Une performance émouvante, sur le titre Take Me to Church d'Hozier qui lui a pourtant valu d'être éliminé du programme. Cette dernière chorégraphie restera sans doute dans l'histoire de l'émission. Kimberly aurait poussé James Van Der Beek à se rendre sur le parquet malgré la douleur, lui affirmant qu'elle voulait à tout prix le voir continuer. Mariés en 2003, les tourtereaux ont concrétisé leur amour en ayant cinq enfants – Olivia, 9 ans, Joshua, 7 ans, Annabel, 5 ans, Emilia, 3 ans, et Gwendolyn, 1 an. Il faudra patienter encore un peu avant d'agrandir la tribu...