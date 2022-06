Madonna : Sa fille, Lourdes Leon, torride en corset dans un nouveau clip

Tout comme sa mère, Lourdes Leon aime montrer une image d'elle-même libre. En effet, à 24 ans et après avoir vécu sous le contrôle strict de sa mère, la jeune mannequin surprend le public par ses looks exubérants et une attitude sexy. Si elle va parfois loin, Lourdes Leon peut toujours compter sur la reine de la pop, pour lui remettre les idées au clair quand elle s'emballe. "Elle m'a dit quelque chose récemment qui m'a marquée (...) 'Souviens-toi que cette merde n'est pas réelle. L'important n'est pas l'argent, ton visage ou ton apparence sexy. Ce qui compte, c'est ce que tu apportes au monde et ce que tu vas laisser derrière toi.' Ça me remet toujours les idées en place quand je commence à prendre les choses trop au sérieux" avait-elle expliqué à Interview Magazine. Lourdes Leon est la fille aînée de Madonna. Elle a été suivie de Rocco Richie (21 ans) David Banda (16 ans), Mercy James (16 ans), Stella et Estere (9 ans).