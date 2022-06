Diaporama : Madonna : Sa fille, Lourdes Leon, torride en corset dans un nouveau clip

Lourdes Leon au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts dans le quartier de Beverly Hills, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis

Madonna et Lourdes Leon - Lancement de la nouvelle ligne de vêtements de Madonna, Material Girl, chez Macy à Ne York le 22 septembre 2010

Lourdes Leon - Photocall de la soirée CFDA / Vogue Fashion Fund dont c'est la 15ème édition au Brooklyn Navy Yard à New York

Lourdes Leon au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts dans le quartier de Beverly Hills, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022.

Lourdes Leon - Première du film "Harry Potter et les reliques de la mort - 1ère partie" à New York le 15 novembre 2010

Lourdes Leon - Photocall de la soirée CFDA / Vogue Fashion Fund dont c'est la 15ème édition au Brooklyn Navy Yard à New York le 5 novembre 2018.

Lourdes Léon en vacances avec son compagnon et des amis à Miami, Floride, Etats-Unis, le 12 avril 2017.

La chanteuse Madonna et sa fille Lourdes Leon à la première du film "Nine" à New York. Le 15 décembre 2009 © Nancy Kaszerman / Zuma Press / Bestimage