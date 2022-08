Madonna fête ses 64 ans : alcool et coups de langue à ses copines, elle se déchaîne pour son anniversaire !

Il n'est plus si rare de voir Madonna embrasser deux femmes de manière consécutive. Après tout, l'une des séquences les plus mémorables de sa carrière reste celle où elle a allègrement partagé sa salive, sur scène, avec Britney Spears et Christina Aguilera. Si elle a reproduit cette performance très récemment, le 9 juin 2022 à Las Vegas lors du mariage de Britney et de Sam Asghari, la Madonne ne se lasse pas des coups de langue. Ce qui explique qu'elle ait réitéré l'exploit, une fois encore, le jour de son anniversaire.

Le mardi 16 août 2022, Madonna a effectivement soufflé sa 64e bougie dans une splendide toilette griffée Dolce & Gabbana. Plus jeune que jamais dans sa tête - mais aussi sur son visage -, la reine de la pop s'est offert une petite sauterie en direct de la Sicile, en Italie, à base de restaurant, de nombreux verres d'alcool, de membres de la famille et d'amis. Selon les informations du journal The Sun, elle aurait passé cet anniversaire au Palazzo Castelluccio et aurait dépensé, pour gâter tout le monde, des milliers de dollars. Les deux plus veinardes, ses "side bitches" comme elle les appelle, ont même eu droit à un bon gros big bisou bien baveux, comme on peut le voir dans une vidéo partagée par Madge sur les réseaux sociaux.