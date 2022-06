Mariage de Britney Spears : retrouvailles avec Madonna, elles reproduisent leur baiser culte !

Décidément, lorsque Madonna et Britney Spears se retrouvent, elles ne peuvent pas s'en empêcher ! Après leur langoureux baiser de 2003, alors qu'elles étaient toutes les deux au top de leur carrière, les deux chanteuses ont réitéré l'expérience ce jeudi 9 juin 2022, comme une photo diffusée sur les réseaux sociaux le montre. Et pas à n'importe quelle occasion : Madonna avait été invitée par sa consoeur et amie à son mariage !

En effet, Britney Spears a épousé ce jeudi son compagnon de longue date Sam Asghari, qui l'avait demandée en mariage très peu de temps après la levée de la tutelle l'empêchant de se marier sans l'accord de son père. Les amoureux, qui tentent également d'avoir un enfant, se sont dit oui devant leurs proches dont le frère aîné de l'interprète de Toxic, seul représentant de sa famille avec qui elle a désormais coupé les ponts.

Une décision soutenue par Madonna, qui selon le site internet Page Six, a toujours beaucoup aimé sa cadette, "lui offrant toute l'aide nécessaire" lorsque la chanteuse est passée par ses phases de dépression. Ce jeudi, elle faisait donc partie des proches et c'est en robe longue et colorée qu'elle a pu donner un baiser à son hôte, qui avait quant à elle choisi une robe très courte et rouge signée Donatella Versace.

Sur la photo, les deux blondes ferment les yeux et se déposent un léger baiser sur les lèvres, rappelant celui qu'elles avaient échangé en 2003 lors des MTV Music Awards. A l'époque, les deux chanteuses étaient sur scène, observées par les caméras du monde entier et s'étaient embrassées plutôt langoureusement, créant un énorme buzz, ce qu'elles recherchaient en réalité.