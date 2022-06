Mariage de Britney Spears : ses fils absents, des célèbres invités... tous les détails de la cérémonie !

Elle a longtemps rêvé de cette journée. Pendant des années, alors qu'elle était sous la tutelle de son père Jamie, Britney Spears n'avait simplement légalement pas le droit de se marier. Maintenant qu'elle est libre, la chanteuse fait ce que bon lui semble. Adopter un chiot, poser nu avec l'animal, dire "oui" à son compagnon Sam Asghari... tout semble à portée de main pour la belle artiste de 40 ans.

Avant que sa vie ne prenne un tournant abominable, Britney Spears avait été mariée à deux reprises. Avec son ami d'enfance Jason Alexander - soit l'union la plus courte de l'histoire, puisqu'elle a duré 55 heures - puis Kevin Federline en 2004. C'est à son chéri actuel qu'elle s'est enfin liée pour le meilleur et pour le pire, selon les informations du magazine People, le jeudi 9 juin 2022 à Los Angeles, en Californie.

Les fils de Britney Spears absents du mariage

D'après les sources de People, Britney Spears aurait invité seulement 60 personnes à assister à son mariage secret, dont la comédienne Drew Barrymore, Madonna, Paris Hilton, son mari Carter Reum et sa mère Kathy Hilton. Ses deux fils Sean Preston, 16 ans et Jayden James, 15 ans, n'étaient en revanche pas présents lors de la cérémonie mais l'avocat de leur père Kevin Federline assure qu'ils sont "très heureux pour leur mère". C'est sans eux, donc, qu'elle aurait remonté l'allée dans une sublime robe Versace sur le titre Can't help falling in love d'Elvis Presley.

J'ai hâte de voir quel futur ils vont construire ensemble

"Je suis en extase aujourd'hui, puisqu'ils se sont mariés, explique Brandon Cohen, le manager de Sam Asghari. Je sais qu'ils en avaient envie depuis très longtemps. Sam a beaucoup soutenu Britney, dans chaque étape de sa vie. Je suis vraiment heureux de l'avoir dans ma vie et j'ai hâte de voir quel futur ils vont construire ensemble." Britney Spears aurait passé environ 9 mois à imaginer puis organiser le jour de son mariage, juste après l'officialisation de ses fiançailles qui datent du mois de novembre 2021. Le jour de gloire est, finalement, arrivé...