Britney Spears : Sa robe sublime et hors de prix pour son mariage top secret avec Kevin Federline

C'est l'un des mariages les plus attendus de l'année : quelques mois après la levée de la tutelle détenue par son père pendant près de dix ans, Britney Spears va se marier ! La chanteuse, désormais âgée de 40 ans va en effet dire oui à son compagnon, Sam Asghari, qui l'accompagne et la soutient depuis six ans. Si le jeune homme, qui n'a que 28 ans, va se marier pour la première fois, c'est la deuxième union pour "Brit-Brit". En 2004, elle avait en effet épousé Kevin Federline, devenu par la suite le père de ses deux fils, Sean Preston et Jayden James, qui auront 17 et 16 ans en septembre.

Un mariage marqué par une magnifique robe bustier blanche signée Monique Lhuillier, que l'on avait pu apercevoir en une du magazine People et qui avait coûté, selon une source de l'époque, près de 26 000 dollars au couple. Accompagnée de gants lacés et d'un très long voile, elle avait permis à la chanteuse de se sentir presque comme une princesse. Rapidement pour la soirée, cependant, elle l'avait remplacée par une robe plus courte et une jarretière.

La cérémonie s'était d'ailleurs déroulée de façon... non-conventionnelle ! En effet, la vingtaine d'invités pensait assister aux fiançailles du jeune couple, qui s'était rencontré quelques mois plus tôt seulement en boite de nuit. Mais surprise : les amoureux s'étaient en effet mariés. Une belle conclusion qui avait ému la mère de la chanteuse, "abasourdie". "Elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait et lorsqu'elle l'a réalisé, elle a été tellement mignonne ! Elle ne savait plus quoi dire", avait-elle raconté à l'époque dans leur téléréalité.

Les jeunes mariés, qui avaient accueilli leurs deux fils dans la foulée, s'étaient finalement séparés en novembre 2006 et s'étaient mené la guerre pour la garde de leurs enfants. Heureusement, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. "C'était une belle période de ma vie", a même confié récemment Kevin Federline, heureux pour celle dont il était "fou amoureux" à l'époque.

Cette fois-ci, le mariage devrait être plus traditionnel, même si les mariés n'ont invité qu'une centaine de proches triés sur le volet. En revanche, pas question d'y voir les parents de la chanteuse : après la guerre pour la tutelle, Britney Spears a complètement coupé les ponts avec eux et avec sa petite soeur Jamie Lynn, qu'elle accuse d'être complice de son père. En revanche, son grand frère, Bryan, est attendu parmi les invités. Sa robe, probablement signée Donatella Versace, devrait quant à elle être sublime !