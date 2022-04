Britney Spears enceinte : à quoi ressemblent ses ados Jayden et Sean Preston aujourd'hui ?

Tout n'a pas toujours été évident pour Britney Spears et ses fils Sean Preston et Jayden James, nés les 14 septembre 2005 et 12 septembre 2006. Constamment traquée par les paparazzi, celle qui est aujourd'hui enceinte de son troisième enfant avait eu bien du mal à gérer son entrée dans la vie de maman. Des photos d'elle dans des situations délicates avec ses fils avaient ainsi conduit la justice a mettre en place une garde alternée après le divorce de Britney Spears et du père des deux garçons Kevin Federline, en 2006. L'ancien danseur a finalement eu la garde exclusive de ces derniers quelques années plus tard ? Aujourd'hui à quoi ressemblent les deux adolescents Sean Preston et Jayden James ?

Malgré sa mise sous tutelle, dont elle a finalement été libérée il y a cinq mois, l'interprète de Toxic a continué de voir ses fils, les emmenant faire du shopping ou encore voir un match de football. Victimes collatérales du succès de leur mère, Sean Preston et Jayden James sont aujourd'hui des garçons plutôt très discrets. Et s'ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, leur mère respecte ce choix et ne partage que très rarement des images d'eux. Néanmoins, le 6 octobre 2021, un ami de Kevin Federline a publié une photo des deux frères sur son compte Instagram, attirant ainsi l'intérêt des médias.