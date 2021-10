Britney Spears : Ses fils Jayden et Sean Preston métamorphosés, rare apparition des deux ados !

Sur les quelques images partagées en ligne, on réalise que Jayden et Sean Preston ont complètement changé depuis la dernière fois que nous avions pu les voir - d'autant plus depuis leur participation au clip de maman, Ooh La La, réalisé en 2013 pour la bande originale du film Les Schtroumpfs 2. Mais que voulez-vous, les adolescents sont de nature très discrète, au grand regret de Britney Spears. "Malheureusement, ils grandissent et ils veulent faire leurs propres trucs, se lamente-t-elle. Il faut que je leur demande la permission avant de poster quoi que ce soit sur eux, parce qu'ils sont devenus des jeunes hommes très indépendants. Ca me rend folle de voir comme ils ont grandi, et comment ils vont continuer à grandir..."