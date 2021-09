Britney Spears fiancée : Sa bague s'arrache déjà auprès des fans, la bijouterie débordée

Fiancée depuis quelques jours, Britney Spears a dévoilé l'énorme bague de fiançailles offerte par Sam Asghari le 12 septembre 2021 sur Instagram. Un anneau spécialement conçu par le sportif qui a souhaité offrir une bague unique à sa future femme.

"Notre équipe ne pouvait pas être plus ravie de féliciter Britney Spears et Sam Asghari pour le début de leur union. La création et les détails que Sam a imaginé pour cette bague ont rendu le processus de conception si spécial pour Roman et notre équipe. (...) Nous avons baptisé cette magnifique bague "Britney". Sam et Britney, nous vous souhaitons une vie de bonheur ensemble et sommes honorés de vous accueillir dans la famille Forever Diamonds" a indiqué l'équipe de la joaillerie, très fière d'être les créateurs de la bague de Brit'brit. "Merci de m'avoir aidé à concevoir une bague pour une vraie princesse" a rapidement répondu Sam, qui avait été aperçu le 4 septembre dernier dans la boutique New Yorkaise Forever Diamonds.