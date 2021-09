Britney Spears fiancée : elle a dit "oui" à Sam Asghari

Voilà une nouvelle que les fans de Britney Spears attendaient depuis longtemps ! La chanteuse va enfin se marier. Lorsqu'elle était encore sous la tutelle de son père, la chanteuse de 39 ans ne pouvait pas officialiser sa relation avec son compagnon Sam Asghari. Mais sur son compte Instagram, dans la nuit du dimanche 12 septembre 2021, l'ex de Justin Timberlake a créé la surprise en dévoilant sa bague de fiançailles. Une demande en mariage faite au domicile de la star, d'après les propos de Brandon Cohen (manager de Sam Asghari) à TMZ dans la soirée du dimanche 12 septembre.

Une demande en mariage prévisible suite à la récente virée shopping de son chéri, le 4 septembre dernier, dans une célèbre bijouterie. "Sam Asghari, 27 ans, a étudié minutieusement un étal de pierres précieuses avec l'assistance d'une employée du magasin, avant que des bagues en diamant lui soient proposées", racontait le média américain. Et sur son compte Instagram, la soeur de Jamie Lynn Spears a enfin officialisé la nouvelle en dévoilant son impressionnante bague dans une récente vidéo (voir diaporama).

Suite au mouvement #FreeBritney, la vie de la mère de famille s'améliore enfin. Après des mois de bataille judiciaire contre son père, Britney Spears semble enfin voir le bout du tunnel et obtenir gain de cause. À savoir, pouvoir enfin épouser l'élu de son coeur (qui partage sa vie depuis plus de cinq ans maintenant). Toutefois, ses projets ne s'arrêtent pas là puisque lors d'un récent procès, la star américaine avait affirmé aux juges vouloir reprendre sa vie en main et concevoir un troisième enfant avec son actuel conjoint. Un souhait que son père avait toujours empêché lorsqu'il était encore en charge de sa tutelle.