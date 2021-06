Britney Spears amoureuse de Sam Asghari : leur couple menacé par la tutelle...

Les jours passent et le grand déballage continue. Mercredi 23 janvier 2021, Britney Spears a enfin retrouvé sa voix, lors de l'audience pour lever la tutelle dont elle fait l'objet depuis 2008 à la suite de troubles psychologiques, et qui la prive d'une grande part de son autonomie. La star de 39 ans n'y est pas allée par quatre chemins au moment de s'adresser à la juge : "Je pense vraiment que cette tutelle est abusive. J'ai dit au monde que je suis heureuse et que je vais bien mais je suis traumatisée. Je ne suis pas heureuse, je ne peux pas dormir. Je suis tellement en colère. Je pleure tous les jours. Je veux juste récupérer ma vie, ça fait treize ans et ça suffit."

La chanteuse qui se dit "déprimée" et "traumatisée" en a également profité pour évoquer son couple avec le coach sportif et mannequin Sam Asghari : "Je veux être capable de me marier ou d'avoir un bébé. Ce n'est pas le cas avec la tutelle. J'ai un stérilet donc je ne peux pas tomber enceinte. Je veux enlever ce stérilet et essayer d'avoir un autre bébé mais on m'empêche d'aller chez le docteur pour le faire retirer parce qu'on ne veut pas que j'aie un enfant. Je suis fatiguée de me sentir seule. Je mérite les mêmes droits que n'importe qui. Je mérite d'avoir une vie".