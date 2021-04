Britney Spears : Ses parents se déchirent face au tribunal, des milliers de dollars en jeu !

Jamie et Lynn Spears, les parents de Britney Spears, se sont mariés en 1975. Séparés depuis bien longtemps, les deux ex sont loin d'être d'accord concernant le bonheur et le bien-être de leur fille aînée...

Les déboires juridiques sont le lot quotidien de Britney Spears depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, ses deux parents seraient en train de se battre à couteaux tirés, devant le tribunal, selon les informations du magazine People. Lynne Spears aurait remarqué de curieuses transactions monétaires effectuées par son ex, dans le cadre de la tutelle légèrement abusive de leur fille. 890 000 dollars auraient notamment échappé à la chanteuse pour payer quatre mois de travail de Holland & Knight, le cabinet d'avocats de Jamie Spears - père et tuteur légal, donc, de la chanteuse. En remplissant les papiers auprès de la Cour, Lynne Spears aurait expliqué que ces frais étaient "inopportuns". La raison ? La majorité du travail des avocats aurait consisté à redorer l'image de Jamie Spears, considérablement malmenée par le mouvement Free Britney et la diffusion du documentaire de Samantha Stark - enfin disponible en France sur Amazon Prime -, Framing Britney Spears. "Ils se battent contre la couverture médiatique qui projette une mauvaise lumière sur lui, peut-on lire dans les documents officiels rédigés par Lynne Spears. Ces services n'ont pas été accomplis pour le bien de Britney". Mr Spears est un père aimant et attentionné Aujourd'hui, Lynne Spears demande à ce que 224 000 dollars soient rendus à Britney Spears. Une requête étonnante pour les avocats de son ex-mari, qui insistent sur le fait qu'elle ne s'est jamais vraiment intéressée à la tutelle de sa fille. "Elle fait valoir ses droits comme si elle était directement impliquée dans le litige, ce qui n'est pas le cas, répondent les accusés. Le calcul de Lynne Spears consistant à diviser le total des frais par quatre est ridicule et démontre son ignorance. Mr Spears est un père aimant et attentionné qui n'a rien à cacher. Il a été loyal, a toujours cherché à protéger Britney et à gérer ses finances afin qu'elle puisse vivre sa vie comme elle l'entend."

Et Britney Spears dans tout ça ? On entend rarement la principale intéressée. Il y a quelques jours, pourtant, Britney Spears a enfin répondu aux millions de commentaires qui lui demandent comment elle se porte sur Instagram. "Je vais vraiment bien, explique-t-elle en dodelinant dans une vidéo postée le 17 avril 2021. Je suis extrêmement heureuse. J'ai une belle maison, j'ai de beaux enfants. Je fais juste une pause, en ce moment, pour mon propre bonheur." Pas sûr que ces quelques mots calment les nombreuses théories du complot qui analyse le moindre de ses posts sur les réseaux sociaux...