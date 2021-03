Britney Spears sous tutelle : son père Jamie, accusé d'abuser de ses pouvoirs, sort du silence

Voilà huit ans qu'il dirige ses faits et gestes. La santé mentale de Britney Spears a progressivement chuté en public pendant que les médias se nourrissaient de sa déchéance - on se souvient, entre autres, de son craquage de l'an 2007. Et, peu à peu, c'est le père de l'artiste qui a pris les plein pouvoirs. Tuteur légal de la jeune femme, Jamie Spears a perdu en popularité ces derniers mois : le mouvement Free Britney dénonce la nature abusive du contrôle qu'il imposerait à sa fille et le documentaire Framing Britney Spears, révélé par le New York Times au mois de février, n'a pas arrangé son cas.

Elle peut toujours remplir une demande légale

Si l'on en croit son avocat, Jamie Spears serait pourtant du côté de Britney. C'est ce qu'a assuré Me Vivian Lee Thoreen dans un communiqué envoyé à CNN. "Il adorerait constater qu'elle n'a plus besoin de tuteur, explique-t-on dans ces quelques lignes. Le fait qu'elle ait besoin ou non d'un substitut ne dépend que d'elle. Si elle veut en finir avec ce tutorat, elle peut toujours remplir une demande pour que ça se termine." En novembre 2020, l'équipe légale de la chanteuse avait pourtant expliqué au juge qu'elle "avait peur" de son père et qu'elle ne donnerait plus aucun concert tant qu'il serait en charge de ses affaires, comme le rappelait le documentaire...

Il ne partage pas toujours les opinions de sa fille

Britney et Jamie Spears ne se seraient pas vus depuis l'été 2020. L'artiste aurait demandé à ce que Jodi Montgomery, sa gestionnaire de soin, récupère ce rôle de tutrice. "Jamie n'est pas en train de dire qu'il est un père parfait, ni qu'il mérite le titre de père de l'année, poursuit son avocat. Comme tous les parents, il ne partage pas toujours les opinions de sa fille. Mais il sait que chaque décision qu'il a prise était dans son intérêt à elle." Cet avis, Sam Asghari, le compagnon de Britney, ne le partage pas vraiment. Il y a quelques jours, il a publiquement traité son beau-père de "gros connard" en expliquant que ce dernier contrôlait sa relation et mettait "sans cesse des obstacles" sur sa route. Selon les règles de ce tutorat polémique, Jamie Spears pourrait, notamment, empêcher les amoureux d'avoir un enfant...