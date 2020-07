Free Britney - Son frère balance sur sa mise sous tutelle: "Elle n'en veut plus"

Bryan Spears, le frère aîné de la chanteuse, s'est précipité dans le podcast "As NOT Seen on TV", le 23 juillet 2020, pour défendre la mise sous tutelle dont fait l'objet Britney Spears depuis plus de douze ans. Il dit que sa soeur aimerait retrouver sa liberté, mais lui n'est pas de cet avis.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos