Britney Spears maman d'un troisième enfant ? Son père s'y oppose !

Pas de nouvel album ni de nouvel enfant pour Britney Spears. Et ce n'est pas faute d'en avoir envie. La chanteuse, qui se consume d'amour pour Sam Asghari, aurait rêvé d'avoir un bébé avec lui. Mais selon un rapport obtenu par Us Weekly, elle aurait raconté à la cour que son père s'y était opposé... "Britney a expliqué qu'elle voulait tomber enceinte l'année dernière, précise une source. Mais Jamie était tout à fait contre cette idée." Plus personne n'ignore en effet que l'interprète de Toxic est sous tutelle depuis l'année 2008, peu après avoir pété les plombs et s'être saisie de sa tondeuse pour se raser le crâne, entre autres folies.

Britney Spears est maman de deux garçons, qu'elle a eus avec son ancien danseur, ancien partenaire Kevin Federline : Sean Preston, 14 ans, et Jayden James, 13 ans. Il faudra encore attendre un petit avant de pouvoir offrir un petit frère ou une petite soeur à sa tribu. Comme nous l'apprenions il y a quelques heures, la chanteuse sera encore sous tutelle au moins jusqu'au 22 août prochain. Or, la personne en charge de Britney Spears peut prendre beaucoup de décisions pour elle. Limiter le nombre de gens qui lui rendent visite, gérer ses traitements, avoir accès à ses antécédents psychiatriques... et visiblement, dire oui ou non à une éventuelle grossesse.

Jusqu'à présent, c'est Jamie Spears qui veillait au grain sur sa fille, jusqu'à ce que la situation s'inverse. En février 2019, le père de Britney a frôlé la mort, victime d'une rupture spontanée du colon. Ayant besoin de beaucoup de repos, il a passé le relais de la tutelle à une certaine Jodi Montgomery, gestionnaire de soins, en septembre dernier. Mais la chanteuse nécessite-t-elle autant d'attention ? Il y a six mois à peine, elle a brûlé par mégarde sa salle de sport personnelle en laissant traîner des bougies au sol et s'est offert un séjour en hôpital psychiatrique au printemps 2019. À vous de juger...