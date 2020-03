Britney Spears ne chantera plus jamais ? Son fils sème le trouble

Faudra-t-il se contenter d'écouter les anciens tubes de Britney Spears à l'avenir ? Mardi 3 mars 2020, Jayden Spears (13 ans) a pris le temps de répondre à des questions de followers sur Instagram lors d'un live organisé sur son compte ; désormais privé. Interrogé sur l'absence de sa mère dans le monde de la musique, il a lâché une confidence inquiétante...

"Je vais la voir dans deux semaines parce que je vis avec mon père [Kevin Federline, qui a récemment obtenu la garde principale, NDLR] en ce moment. Ça va assez bien personnellement. (...) En fait, ça fait un bon moment que je n'ai pas vu ma mère faire de musique. Je me souviens lui avoir demandé une fois : 'Maman, il se passe quoi avec ta musique ?' Et elle était genre : 'Je ne sais pas, chéri. Je me demande si je ne vais pas tout arrêter.' Et j'étais là en mode : 'Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Est-ce que tu sais combien d'argent tu te fais grâce à ça ?'", a-t-il confié.

Britney Spears s'était retirée de la musique à l'annonce de la maladie de son père, Jamie, désigné il y a des années comme son tuteur légal – ce qu'il n'est plus – après à sa descente aux enfers. Elle avait ainsi renoncé à reprendre sa résidence permanente, très lucrative, à Las Vegas. Quant à son dernier disque, Glory, il remonte déjà à 2016 et avait très péniblement atteint la barre du million d'exemplaires vendus dans le monde. Jayden n'a pas caché tout le mal qu'il pense de son grand-père. "C'est vraiment un sale con. Il est répugnant. Il peut bien mourir", a-t-il clamé !

Jayden, qui a aussi un frère aîné, Sean (14 ans), a toutefois décrit son père comme le meilleur, le comparant à Jésus... Il a aussi admis très bien s'entendre avec Sam Asghari, le petit ami de Britney Spears. "Un type vraiment bien et cool", a-t-il confié. De quoi mettre un peu de baume au coeur de l'interprète de Toxic, Stronger, Circus ou encore Baby One More Time.