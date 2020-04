Britney Spears provoque un incendie par mégarde dans sa salle de sport

Une petite erreur, ça arrive à tout le monde ! Et Britney Spears n'est pas passée entre les mailles du filet. Sur son compte Instagram, alors qu'elle partage régulièrement ses séances de sport, la chanteuse a fait une révélation assez étonnante... et relativement dramatique. Si depuis plusieurs semaines elle enchaîne les squats et les burpies dans son jardin, c'est tout simplement parce qu'elle a fait brûler son gymnase privé. "C'était un accident, raconte-t-elle sur Instagram. Mais oui... j'ai provoqué un incendie. J'ai ouvert la porte et découvert les flammes. BOOM !! Par chance, personne n'a été blessé. Malheureusement, maintenant, je n'ai plus que deux machines et un miroir. Mais ça pourrait être bien pire et j'en suis très heureuse. Je préfère faire mon sport dehors, de toute façon."

Un accident est si vite arrivé. Si elle ne précise pas ce qui a mis le feu par écrit, Britney Spears le détaille oralement dans la vidéo qui accompagne son post, et ce juste avant d'empoigner ses haltères. "Je ne suis pas venue ici depuis six mois, explique-t-elle. J'avais deux bougies ici et, bien, une chose en entraînant une autre... j'ai tout brûlé." Ce n'est pas pour autant qu'elle a baissé les bras. C'est bien simple. Loin des studios d'enregistrement, sa vie semble désormais dédiée au bien-être et aux bonnes grosses suées. Incendie ou pas incendie.