Coronavirus : Britney Spears veut... "redistribuer les richesses" !

La rude épreuve du confinement est l'occasion pour certains de se recentrer, de prendre soin d'eux, de venir en aide aux autres. En tentant de tirer le positif de cette expérience, Britney Spears a appelé à la révolution sur son compte Instagram. Un combat d'amour et de finances. "Pendant cette période d'isolement, nous avons besoin de rester connectés, plus que jamais, écrit-elle, suivant les préceptes d'une certaine Mimi Zhu. Appelez ceux que vous aimez, écrivez de longues lettres virtuelles. Les technologies de communication en ligne, de streaming, de broadcasting font partie de la collaboration de notre communauté. Nous allons apprendre à embrasser et à tenir ensemble cette vague qui nous vient du web. Nous allons nous nourrir les uns les autres, redistribuer les richesses, nous battre. Nous allons comprendre l'importance que nous avons tous depuis les endroits où nous restons enfermés. La communion dépasse les murs. Nous pouvons toujours être ensemble." Amen.

Depuis le début de la pandémie du coronavirus, Britney Spears n'est pas seulement occupée à réaliser des photoshoots chez elle devant un mur rouge. Non. Elle fait aussi son maximum pour rendre ces quelques semaines plus agréables pour tout le monde. Le 21 mars 2020, l'interprète de Toxic a proposé une sorte de concours d'entraide en choisissant trois de ses fans dans le besoin au hasard et en sommant trois autres célébrités d'en faire autant : son compagnon Sam Asghari, Will Smith et Cade Hudson. En quatre jours, aucun des trois n'a, cependant, répondu à l'appel.