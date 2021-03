Britney Spears a "pleuré pendant deux semaines" après la diffusion du documentaire explosif

La diffusion du documentaire Framing Britney Spears, le 5 février 2021 sur la chaîne américaine FX et la plateforme Hulu, a remué pas mal de monde. Parmi les personnes très émues... la principale intéressée, comme elle l'a récemment révélé sur son compte Instagram. Et comme à son habitude, c'est en enchaînant les pirouettes que la jeune maman a pris la parole.

"Ma vie a toujours été très commentée, analysée, jugée, explique-t-elle. Pour mon équilibre mental, je danse sur du Steven Tyler tous les soirs. Pour me sentir sauvage, humaine et en vie. J'ai toujours été exposée au public, j'ai toujours été en pleine représentation. Ca demande beaucoup de force de croire en cet univers, de montrer sa vulnérabilité, parce que j'ai toujours été mal jugée, insultée, embarrassée par les médias. Et je le suis toujours aujourd'hui."

Je pleure encore, parfois...

Britney Spears ne s'exprime jamais vraiment à propos des différents déboires de son existence. Si peu, en réalité, que beaucoup la soupçonnent d'être sous emprise. Ce qui n'empêche pas l'artiste de ressentir des émotions vives dès que le public se soucie de son état. "La Terre continue de tourner et nous sommes toujours des personnes fragiles, sensibles, poursuit-elle. Je n'ai pas regardé le documentaire mais de ce que j'ai pu en voir, je suis vraiment gênée par la lumière dans laquelle j'ai pu être. J'ai pleuré pendant deux semaines et... je pleure encore, parfois. Je fais ce que je peux, avec ma spiritualité, pour conserver un peu de joie, d'amour, de bonheur. Danser tous les jours m'apportent cette joie. Je ne suis pas parfaite. La perfection m'ennuie. Je suis ici pour transmettre un peu de gentillesse."