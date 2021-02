Britney Spears : "Examen minutieux", accusations... les détails crus de sa rupture avec Justin Timberlake révélés

On a tellement réclamé la liberté de Britney Spears que celle-ci fait, aujourd'hui, l'objet d'un documentaire. Le 5 février 2021, la chaîne américaine FX et la plateforme Hulu ont mis à disposition Framing Britney Spears, un film produit par le New York Times et réalisé par Samantha Stark. Dans ces images, le rapport entre la chanteuse et sa célébrité est analysé en long, en large et en travers pour comprendre pourquoi elle a fini par être placée sous tutelle. Et sa rupture avec Justin Timberlake n'y serait pas totalement étrangère.

C'est en 2007 que Britney Spears s'est rasée le crâne lors d'un pétage de plomb historique. Mais, dans le coeur de l'artiste, c'était déjà l'ouragan Katrina depuis longtemps. Car on l'oublie sans doute mais, en 2002, alors qu'elle se séparait de Justin Timberlake, la jeune américaine n'avait pas été traitée avec douceur ni égard. Leur couple faisant tant rêver dans les chaumières qu'elle avait été désignée comme fautive. Son ex avait parlé d'elle en des termes très peu élogieux à la radio et avait même fait comprendre qu'elle l'avait trompé dans le clip du titre Cry me a river.

Aucun garçon n'a été soumis à ce genre d'examen minutieux

Avec le recul, les images d'archives sélectionnées pour Framing Britney Spears sont difficiles à regarder. Invitée dans l'émission de Diane Sawyer après cette séparation, Britney Spears était d'emblée considérée comme coupable. "Mais qu'est-ce que vous avez fait ?", l'avait questionnée la présentatrice. Une épreuve relativement aberrante qui aurait eu l'avantage de la rendre Stronger than yesterday. "Je vais vous dire quelque chose. J'ai travaillé avec tous les boysbands, sans exception, rappelle Hayley Hill, l'ancienne styliste de la chanteuse. Aucun garçon n'a été soumis à ce genre d'examen minutieux. Mais je dirais que, malgré tout, toutes ces critiques l'ont rendue plus libre et moins soucieuse de devoir plaire à tout le monde."

Sur Twitter, ceux qui ont vu le documentaire s'insurgent contre Justin Timberlake et souhaitent s'unir pour ruiner sa carrière. Mais Britney Spears est loin de lui faire la tête. À plusieurs reprises, elle a rendu hommage à son ex sur les réseaux sociaux en dansant telle une furie sur ses titres. "Je sais que nous avons vécu l'une des plus grosses ruptures il y a vingt ans de ça... mais cet homme est un génie", précisait-elle en remuant ses hanches. Tout est bien qui finit bien...