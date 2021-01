Britney Spears : Déchaînée, elle rend hommage à son ex Justin Timberlake

On aurait pu croire que les deux artistes étaient un brin en froid. Couple emblématique de la fin des années 1990, Britney Spears et Justin Timberlake avaient fait rêvé la planète entière en s'aimant et en assortissant leurs tenues - qui a oublié leur total look jean ? Personne. Mais en 2002, catastrophe, c'était la rupture... et pas la plus propre. On ne connaît toujours pas les tenants et les aboutissants de cette séparation, mais on se souvient avec douleurs des petites vengeances par chanson interposé, dont l'iconique Cry me a river qui dénonçait les infidélités à l'origine de la brouille. Heureusement le temps a passé et, comme le veut la tradition, le calme a succédé à la tempête.