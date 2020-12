Britney Spears : Surprise de son chéri Sam Asghari pour son anniversaire

Britney Spears et Sam Asghari sont en couple depuis 2016. Ils se sont rencontrés sur le tournage du clip de la chanson Slumber Party. Sam est le premier témoin du combat mené par sa chérie pour sortir de la tutelle de son père Jamie Spears. Il est également une victime indirecte de ce régime commencé en 2008, après son internement en hôpital psychiatrique. Britney doit obtenir l'accord de son père pour se marier ou concevoir son troisième enfant.

La maman de deux garçons (Sean Preston et Jayden James, âgés de 15 et 13 ans) a annoncé, par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle ne se produira plus sur scène tant que Jamie Spears reste son unique tuteur. Britney souhaite que son père démissionne, un désir partagé par sa mère, Lynn Spears, et son avocat, présents mardi lors de cette nouvelle comparution.

Son frère James et sa soeur Jamie Lynn l'avaient également défendue. Jamie Spears restera son tuteur au moins jusqu'en février 2021.