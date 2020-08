Britney Spears : Elle exige (enfin) que son père cesse sa tutelle !

Britney Spears a enfin décidé de prendre les choses en main : elle exige que son père Jamie ne soit plus le garant de sa tutelle. C'était le cas depuis 2008 - après la dépression de la star et son rasage de crâne légendaire - et ce dernier gérait ainsi sa fortune, ses biens immobiliers, ses dépenses, ses traitements médicaux... Elle propose une autre solution.

Comme le rapporte le site TMZ, Britney Spears a mandaté son avocat Samuel Ingham pour déposer auprès d'un tribunal californien une demande de modification de sa tutelle. Elle veut exclure son père Jamie de son rôle de garant, rôle qu'il n'avait toutefois pas pu assurer l'an dernier en raison de ses problèmes de santé. La chanteuse réclame "fortement" que ce soit Jodi Montgomery - une femme appelée à la rescousse à l'automne dernier - qui gère sa tutelle mais, concernant son patrimoine, elle réclame désormais la gestion "d'un fonds financier qualifié". Pour rappel, sa fortune est estimée par Business Insider - selon des documents légaux de 2018 - à 59 millions de dollars.

Depuis douze ans, Jamie Spears assurait ce rôle de garant sur tous les aspects de sa tutelle avec un binôme mais, en 2019, la personne qui l'aidait avait démissionné. Son rôle lui permettait légalement de restreindre ses visiteurs, de réduire ses traitements médicaux, de remplir une procédure d'éloignement en son nom ou encore d'avoir accès à ses antécédents psychiatriques. Alors qu'on le disait volontiers prêt à abandonner cette tutelle, et alors qu'un mouvement en faveur de la chanteuse a vu le jour pour qu'elle reprenne son entière liberté, il n'était visiblement pas pressé d'arrêter.

Une audience doit se tenir le mercredi 19 août alors que la tutelle de Britney Spears court officiellement jusqu'au 22. Dans les documents déposés, on apprend aussi que l'interprète de Toxic, Baby One More Time ou Womanizer ne souhaite plus se produire sur scène et que sa tutelle doit "refléter son style de vie actuel et ses désirs". De quoi attrister ses milliers de fans...