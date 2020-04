Britney Spears : Tendre déclaration à Justin Timberlake, 18 ans après la rupture

Le confinement est peut-être une bonne excuse pour prendre du temps pour soi, se relaxer, faire des masques, du yoga ou des banana breads. Mais la réalité, c'est qu'un grand nombre d'entre nous est aspiré plusieurs heures par jour par le vortex TikTok. C'est ce qu'a cru comprendre Britney Spears, qui n'a pas de compte sur le réseau social, mais qui adore se filmer en train de faire la toupie sur Instagram. "Ceci est ma version de Snapchat ou de TikTok ou de n'importe laquelle de ces choses qui est censée être cool en ce moment, écrit-elle entre deux pas de bourrée. Comme vous pouvez le voir, je ne danse pas vraiment, les amis... je m'ennuie juste énormément."

Or, ce petit interlude chorégraphié a été l'occasion de faire un petit clin d'oeil à son ex, Justin Timberlake, puisque Britney Spears avait choisi en fond sonore son titre Filthy. "Je sais que nous avons vécu l'une des plus grosses ruptures il y a vingt ans de ça... mais cet homme est un génie, poursuit-elle. Cette chanson est tellement bien, Justin !" Couple emblématique de la fin des années 1990, les amoureux avaient préféré poursuivre l'aventure séparément après trois ans de relation. Et on ne peut pas dire qu'à l'époque, ils avaient vécu l'expérience dans le plus grand des calmes.