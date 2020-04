Justin Timberlake confiné avec Jessica Biel : idéal pour recoller les morceaux ?

En novembre 2019, le show business tremblait à l'idée de voir un couple phare se briser. Le chanteur Justin Timberlake était grillé en plein geste tendre avec Alisha Wainwright. Sa chérie, l'actrice Jessica Biel, accuse alors le coup, il s'excuse et évoque l'alcool pour justifier son comportement. Depuis, les amoureux semblent avoir oublié cette écart de conduite. Le confinement pourrait bien les aider à regagner en complicité.

Interrogé à distance dans l'émission américaine The Morning Mash Up sur les ondes de SiriusXM, Justin Timberlake a eu droit à une question sur la manière dont il gère le confinement ; la Californie a été le premier Etat à le mettre en pratique mais sans contrôle de police ni besoin d'attestation... L'animatrice Nicole Ryan a mis les pieds dans le plat en lui demandant si cela avait "aidé ou détérioré" sa relation de couple. "On a pensé que la meilleure manière pour nous de faire ce confinement... c'était en se rendant dans le Montana, où on a une maison", a-t-il finalement confié, admettant donc avoir fui la Californie !

Puis l'interprète des tubes SexyBack, Cry Me A River, Mirrors ou encore Rock Your Body de poursuivre : "On se sent très chanceux et plutôt bénis. On se trouve dans un endroit où, de toute façon, c'est plutôt facile de respecter une distance de sécurité. Alors avoir simplement l'opportunité de se promener dans notre allée ou faire une petite rando, c'est possible. On se porte bien. Majoritairement, on se plaint surtout du fait que devoir jouer les parents 24h/24H ce n'est pas humain !"

Si Justin Timberlake (39 ans) et Jessica Biel (38 ans) sont accaparés par leur fils Silas (qui va fêter son 5e anniversaire le 11 avril 2020), difficile en effet d'avoir du temps à deux pour raviver la flamme... Pour rappel, les amoureux se sont mariés en octobre 2012 lors d'une belle cérémonie en Italie.