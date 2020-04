Sarah Michelle Gellar : Sortie avec son fils Rocky, les ongles vernis de rouge

Depuis le mois de mars 2020, l'état de Californie est passé en mode confinement dans la lutte contre le Covid-19, qui a déjà fait des milliers de victimes aux Etats-Unis. Les conditions de sortie sont plus souples et la population en profite. Le samedi 4 avril 2020, on pouvait ainsi voir Sarah Michelle Gellar et son fils, sous le soleil.

L'ex-star de la série culte Buffy contre les vampires a donc été repérée dans le quartier de Brentwood, à Los Angeles, en sortie avec le jeune Rocky James Prinze. Le garçonnet, aujourd'hui âgé de 7 ans et demi, est le fruit de son mariage avec l'acteur Freddie Prinze Jr. Le duo s'est rendu chez un ami du jeune homme pour récupérer un album de cartes Pokémons à collectionner. Heureusement que, contrairement à la France, elle n'avait pas besoin d'une attestation sinon nul doute que son motif lui aurait valu une belle amende...

On a pu constater que Rocky a gagné de nombreux centimètres ces derniers temps et qu'il aime... le vernis. En effet, on pouvait voir sur ses ongles qu'ils étaient peints en rouge. Le résultat d'un moment d'amusement avec sa soeur Charlotte, âgée de 10 ans et demi ? Ou un emprunt à sa célèbre maman ? Il y a deux ans, Rocky avait déjà été vu avec les ongles vernis et Sarah Michelle Gellar avait été traitée de mauvaise mère par des esprits chagrins. Visiblement, la star américaine n'a que faire des critiques et laisse profiter son fils de ce qu'il aime.

Côté carrière, Sarah Michelle Gellar est apparue l'an dernier dans l'ultime saison de la série à succès The Big Bang Theory. Avec une fortune estimée aux alentours de 20 millions de dollars, l'actrice a le temps de choisir ses projets... et d'acheter des centaines de cartes Pokémons à fils !