Sarah Michelle Gellar : Le secret de ses 20 ans d'amour avec Freddie

On fera difficilement plus mignon que leur couple. Depuis vingt ans, Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. affrontent la vie main dans la main. Le temps, les contrariétés, rien ne semble atteindre le roc que les deux acteurs forment ensemble depuis leur plus tendre jeunesse. Régulièrement questionnés sur ce qui entretient la flamme de leur amour, les tourtereaux divulguent de-ci, de-là quelques savants conseils. "Il n'y a pas de règle, explique l'époux, par exemple à Us Weekly. Il n'y a rien de ce genre. Je pense que savoir qui vous êtes au moment où vous commencez une relation est une bonne base. Sinon, ça risque de ne pas fonctionner."

Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. se sont fiancés en 2001 et mariés en 2002 à Mexico. Ils vivent à Los Angeles avec leurs deux enfants : Charlotte Grace – 10 ans – et Rocky James - 7 ans. "Si vous mentez à propos de qui vous êtes, vous allez devoir vivre pour toujours dans le mensonge pour que ça marche, poursuit-il. Sarah savait que je jouais beaucoup aux jeux-vidéo. Si elle m'avait embêté à ce propos, on ne serait même plus ensemble. Et à l'inverse, elle aime ce qu'elle aime. Je ne la critique jamais. Si elle aime quelque chose, c'est cool. Si vous aimez et respectez quelqu'un, ce qui lui apporte de la joie devrait vous rendre heureux." Un mystère de plus résolu par le Scooby Gang !