Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. : Retour sur leurs 17 ans de mariage

Il y a des couples qui nous font rêver sur les tapis rouges, avec leurs robes longues, leurs smokings, les paillettes qu'ils nous jettent dans les yeux à la moindre apparition. Et puis il y a des couples de stars qui sont étonnants de mignonnerie et de simplicité, comme celui que forment Sarah Michelle Gellar et son époux Freddie Prinze Jr. Très active sur les réseaux sociaux, l'héroïne de la série Buffy contre les vampires ne cesse de partager des instants de vie en compagnie de sa moitié, ajoutant toujours une bonne dose d'humour en légende sous ses photos. "Il paraît qu'on n'aime pas vraiment quelqu'un tant qu'on n'a pas envie de le tuer. Freddie, je t'aime VRAIMENT très fort", écrivait-elle par exemple le jour de l'anniversaire de son mari.

Angelina Jolie et Brad Pitt, Chris Pratt et Anna Farris, Justin Timberlake et Britney Spears... aucun n'a résisté au temps qui passe. Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr., en revanche, affrontent les affres du quotidien main dans la main. Les deux amoureux se sont rencontrés en 1997 sur le tournage du film Souviens-toi... l'été dernier, mais ils ont attendu l'an 2000 avant de se mettre ensemble. Fiancés en 2001, mariés en 2002, ils vivent à Los Angeles avec leurs deux enfants, Charlotte Grace (10 ans) et Rocky James (7 ans). Ceux qui imaginaient la comédienne en couple avec David Boreanaz ou James Marsters, à l'époque de Buffy, ne pouvaient pas avoir plus faux !