Sarah Michelle Gellar : Premier tapis rouge avec son mari Freddie Prinze Jr depuis 15 ans !

Vis ma vie de maman star

Quand elle n'est pas sur les tournages, Sarah Michelle Gellar enfile sa casquette de maman star. Il y a un an de cela, elle partageait sur son compte Instagram des photos de son mari, Freddie Prinze Jr et de leurs deux enfants, Charlotte Grace et Rocky James. Marié depuis vingt ans, le couple qui s'est rencontré sur le tournage du film Je sais ce que tu as fait l'été dernier en 1997 ne s'est plus quitté depuis. Après une absence de quinze ans, loin des caméras et des tapis rouges, le duo a fait une apparition remarquée en étant tous deux habillés au couleur de l'avant-première. Sarah Michelle Gellar portait une robe à fleurs signée Oscar de la Renta avec à ses pieds des talons rouges velvet Jimmy Choo, son mari Freddie Prinze Jr. était tout en noir avec un chapeau fedora. Le couple qui avait marqué les années 2000 avec leurs films iconiques tels que She's all that pour lui et Cruel Intentions pour elle, a fait sensation lors de ce premier tapis rouge depuis 2007.

Malgré une activité professionnelle drastiquement réduite depuis 2010, la famille Prinze habite toujours la capitale du cinéma, Los Angeles, où elle élève ses deux enfants nés en 2009 et 2012.