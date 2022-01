Sarah Michelle Gellar en couple avec Freddie Prinze Jr. : tendres photos de vacances avec leurs enfants

Sur ses réseaux, la lauréate d'un Emmy Award en 1995 n'hésite pas mettre en avant son mari avec qui elle fêtera 20 ans de mariage en 2022. Le deux tourtereaux, qui s'étaient rencontrés sur le tournage du célèbre film d'horreur Souviens-toi l'été dernier, avaient d'abord été meilleurs amis. "Un soir nous devions dîner à 3, mais la troisième personne a annulé alors nous sommes sortis tous les deux" confiaient-ils à People en mars dernier. Freddie expliqua par la suite : "Je ne suis jamais sorti avec une autre fille après, je n'avais pas envie, je savais que nous allions nous marier. Mais je ne savais pas quand ni comment." 20 ans et 2 enfants plus tard, ils n'ont jamais apparu si solides.



En 2016, pour leur 14e anniversaire de mariage, Sarah Michelle Gellar dévoilait des mots doux sur Instagram. "Je t'aime Freddie Prinze. Tu as volé mon coeur donc pour me venger j'ai volé ton nom de famille" accompagnait le couple s'embrassant champagne à la main.