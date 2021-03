Britney Spears maman : ses fils, Sean et Jayden, sont déjà de vrais hommes !

Il est loin le temps où Sean Preston et Jayden apparaissaient auprès de leur mère dans le clip de Ooh La La, la bande-originale des Schtroumpfs 2. Aujourd'hui, les deux garçons sont pratiquement des hommes ! L'un a 14 ans, l'autre 15... comme en témoigne la plus récente image partagée par la chanteuse sur les réseaux sociaux. "C'est fou comme le temps passe, s'émerveille Britney Spears. Mes garçons sont tellement grands maintenant ! Je sais, je sais... c'est difficile pour toutes les mamans, et surtout pour celles qui ont des garçons, de les voir grandir si vite ! Je suis extrêmement chanceuse parce que mes deux bébés sont devenus des gentlemen. Ils sont tellement gentils que j'ai dû bien faire les choses avec eux."

Je ne poste pas beaucoup de photos d'eux, depuis quelques temps...

Il est rare de voir leurs bouilles apparaître sur le compte Instagram de Britney Spears. La faute à sa tutelle, à toutes ces règles aberrantes qui régissent sa vie ad vitam aeternam ? Pas si l'on en croit la suite de la légende, rédigée par l'artiste - ou la personne qui s'occupe de le faire pour elle, selon les suspicions du documentaire Framing Britney Spears. "Je ne poste pas beaucoup de photos d'eux, depuis quelques temps, parce qu'à leur âge, ils préfèrent s'exprimer eux-même, montrer leur personnalité et je le comprends totalement, explique-t-elle. Mais je me suis laissée aller, j'ai fait ces quelques modifications à l'arrière plan de la photo et devinez quoi... ils m'ont finalement autorisée à la partager ! Maintenant, je me sens un peu moins exclue. Et je peux fêter ça. Enfin, j'imagine que les mamans cool ne font pas ça... Ok, je vais juste aller lire un livre à la place."