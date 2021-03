Diaporama Britney Spears maman : ses fils, Sean et Jayden, sont déjà de vrais hommes !

Britney Spears et ses deux fils, Sean Preston et Jayden, sur Instagram. Le 2 mars 2021.

3 / 15

Britney Spears et son compagnon Sam Asghari sont allés assister à un match des Lakers à Los Angeles. Les enfants de Britney, Sean et Jayden James Federline, sont de la partie ! Le 29 novembre 2017. © Prensa Internacional via Zuma/Bestimage