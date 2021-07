Britney Spears sous tutelle : une première victoire pour la chanteuse !

Une première victoire dans sa course folle vers la liberté. Privée de son autonomie depuis treize ans, le jour où elle a été placée sous tutelle, Britney Spears vient de recevoir une nouvelle réjouissante, le mercredi 14 juillet 2021. La jeune chanteuse, qui s'oppose fermement à son père Jamie après des mois de silence, va avoir le droit de choisir son propre avocat pour la défendre et se débarrasser des règles aberrantes qui régissent son existence. "On avance les gars, on avance", a-t-elle déclaré sur son compte Instagram, en partageant une vidéo sur laquelle elle fait la roue à l'infini.

C'est la juge de Los Angeles qui a autorisé Britney Spears à sélectionner son avocat. La chanteuse ne sera donc plus défendue par Sam Ingham, l'homme de loi qui lui a été commis d'office - et qui ne rencontre jusque-là pas un franc succès. Selon les informations de l'AFP, c'est Mathew Rosengard, qui représente de célèbres stars hollywoodiennes comme Sean Penn ou Steven Spielberg, qui va prendre la relève. Il va déposer une nouvelle requête "dès que possible" pour que Jamie Spears n'ait plus de contrôle sur les bien de sa fille.