Britney Spears fiancée à Sam Asghari : une star lui conseille de faire très attention !

Sur son compte Instagram, le jeune coach sportif de 27 ans a également annoncé la grande nouvelle en dévoilant une photo sur laquelle il embrasse sa fiancée. Celle-ci ne se gêne d'ailleurs pas pour montrer l'impressionnante bague qu'elle porte à son annulaire. Mais en story, suite aux nombreux commentaires reçus au sujet d'un contrat prénuptial, Sam Asghari a partagé son avis sur la question. "Merci à tous ceux qui s'inquiètent au sujet du contrat prénuptial", a-t-il indiqué. Et de poursuivre, non sans humour : "Bien sûr, on va avoir un contrat de mariage en fer pour protéger ma Jeep et ma collection de chaussures si elle me largue un jour." Contrat ou pas, les fans restent pour l'instant sans réponse.

En couple depuis cinq ans avec la star américaine, Sam Asghari a dû attendre que cette dernière soit enfin libérée de la tutelle de son père pour la demander en mariage. Une annonce faite au domicile de Britney Spears et qui était déjà prévue par ce dernier. En effet, il y a quelques jours, le jeune homme avait été photographié en pleine session shopping dans une célèbre bijouterie de Beverly Hills. "Sam Asghari, 27 ans, a étudié minutieusement un étal de pierres précieuses avec l'assistance d'une employée du magasin, avant que des bagues en diamant lui soient proposées", racontait TMZ.