Britney Spears est enceinte !

Et de trois pour Britney Spears ! Ce lundi 11 avril, la chanteuse de 40 ans a annoncé sur son compte Instagram être enceinte de son 3ème enfant : "J'ai perdu du poids pour mon voyage à Maui pour me rendre compte que j'avais finalement tout repris. Je me suis dit 'Bon sang, qu'arrive-t-il à mon estomac ?' [...] J'ai donc fait un test de grossesse et... je vais avoir un bébé !" s'est réjouie l'artiste dans un post Instagram. Sa prise de poids est telle que Britney Spears soupçonne même être enceinte de jumeaux ! Quoiqu'il en soit, l'interprète de Toxic est heureuse mais n'a pas caché son appréhension non plus. Lors de ses précédentes grossesses, l'Américaine est passée par des phases de dépression : "C'est absolument horrible. Les femmes n'en parlaient pas à l'époque."