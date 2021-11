"Je vais pleurer toute la journée" : Britney Spears enfin libre, après 13 ans de tutelle abusive !

Sonnez, tambours, sonnez, trompettes ! Après 13 ans de torture et des mois de bataille juridique, Britney Spears est enfin libre. Le tribunal de Los Angeles a rendu un verdict favorable le vendredi 12 septembre 2021, rendant à la chanteuse le contrôle de sa vie personnelle. Terminée, cette tutelle "abusive" dénoncée par le mouvement Free Britney. Place, désormais, à la célébration. "Mon Dieu, j'aime tellement mes fans, c'est complètement dingue, a écrit l'artiste de 39 ans sur son compte Instagram. Je crois que je vais pleurer toute la journée ! C'est le plus beau jour de ma vie... que le Seigneur soit loué..."

Ce qui attend Britney ne dépend que d'une seule personne : Britney

Jamie Spears avait été démis de ses fonctions au mois de septembre mais sa fille restait, jusqu'à présent, sous la surveillance du système américain. "La tutelle sur la personne et les biens de Britney Spears cesse à compter d'aujourd'hui, a finalement déclaré Brenda Penny, la juge en charge de l'affaire. Telle est la décision du tribunal." La femme de lois s'était dite très touchée par le témoignage désastreux de la chanteuse cet été et avait avoué être très sensible à chacun de ses mots. "Ce qui attend Britney, et c'est la première fois qu'on peut dire ça depuis une décennie, ne dépend que d'une seule personne : Britney", s'est réjoui, de son côté, Mathew Rosengart, l'avocat de la défense que Britney a pu choisir récemment.

De quoi sera donc fait l'avenir, pour Britney Spears ? Son avocat a promis qu'un "filet de sécurité" serait mis en place pour ses finances et son bien-être - elle est à la tête d'une fortune de plus de 60 millions de dollars selon les médias américains. Une nouvelle audience est programmée en décembre prochain pour examiner la gestion douteuse que Jamie Spears a opérée pendant toutes ses années. Il aurait notamment dépensé des millions en frais d'avocats, en ponctionnant le compte en banque de sa fille, et une enquête est ouverte pour en savoir plus. Quant à la principale intéressée, elle va enfin pouvoir vivre sa vie. Elle a toujours assuré avoir envie d'épouser son compagnon Sam Asghari, qui l'a demandée en mariage au mois de septembre - Donatella Versace serait en train de préparer sa robe ! -, et rêve d'offrir une petite soeur ou un petit frère à ses deux fils, Sean Preston et Jayden. La suite lui appartient...