Britney Spears : Ce cadeau trop craquant offert par son chéri, Sam Asghari

Un cadeau qui survient quelques semaines seulement après une prétendue altercation entre la pop star et sa femme de ménage. Pour rappel, le 16 août dernier, la chanteuse avait été accusée d'avoir giflé sa femme de ménage avec un téléphone. Un acte violent survenu lors d'une dispute entre Britney Spears et sa femme de ménage au sujet des soins vétérinaires des chiens de la chanteuse. La femme de ménage avait d'ailleurs déposé un rapport auprès du département du shérif du comté de Ventura. Cependant, cette dernière n'avait aucune blessure visible. Les poursuites judiciaires ont alors été abandonnées et Britney Spears n'a pas fait l'objet d'accusations criminelles.

Mais depuis la libération de sa tutelle, la chanteuse ne semble pas être si préoccupée par sa carrière que cela. Car d'après de nombreux témoignages de ses proches au magazine People, Britney Spears ne compte pas reprendre les chemins de la scène de sitôt. D'après leurs dires, l'interprète de Oops I did it again au tabloïd leur a indiqué qu'elle n'était pas encore prête à retourner sur scène. "Elle n'est pas encore prête", avait indiqué un de ses amis. Un choix qui n'a pas été partagé par son amoureux Sam Asghari qui, selon les amis de la star, encouragerait régulièrement la star à faire son grand retour.