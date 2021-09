Britney Spears : Rebondissement concernant sa tutelle, son père fait marche arrière

Britney Spears sera-t-elle bientôt libre ? Tout le monde semble le vouloir, même celui qui la prive de tout depuis des années, son père ! Mardi 7 septembre 2021, Jamie Spears a officiellement demandé à la justice de mettre fin à la mesure de tutelle sous laquelle la chanteuse américaine est placée depuis plus de treize ans, tant pour la gestion de sa vie personnelle que de ses affaires financières.

En froid avec sa fille depuis qu'elle demande la fin de sa tutelle et lynché par ses fans, il a accepté le mois dernier de renoncer à être le tuteur de la star de la pop. Il avait alors souhaité "travailler avec le tribunal et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition en douceur vers un nouveau tuteur". Mais hier, mardi 7 septembre, Jamie Spears est allé encore plus loin.

D'après l'AFP, dans de nouveaux documents juridiques déposés auprès du tribunal de Los Angeles chargé d'examiner le dossier, il estime maintenant que sa fille "est en droit de demander au tribunal de sérieusement examiner si cette mesure de tutelle est toujours nécessaire". Pour faire simple, il est désormais (et c'est un changement de taille) lui aussi favorable à une levée pure et simple des mesures de tutelle.

Ce nouveau document déposé affirme en outre que rien dans la loi ne contraint Britney Spears à passer par une nouvelle évaluation psychologique pour pouvoir mettre fin à cette tutelle, un examen que l'artiste avait expressément refusé lorsqu'elle s'était adressée au tribunal fin juin via une liaison vidéo. Durant une vingtaine de minutes, parlant de manière ininterrompue avec un débit extrêmement rapide, Britney Spears avait assuré avoir dû prendre des médicaments pour contrôler son comportement, ne pas avoir été autorisée à prendre des décisions concernant ses amitiés ou ses finances, et ne pas avoir pu se faire retirer un stérilet alors qu'elle souhaitait avoir d'autres enfants. "Je veux juste reprendre ma vie, ça fait treize ans et ça suffit", avait-elle supplié.

"La tutelle a aidé Mademoiselle Spears à traverser une crise majeure dans sa vie, à se remettre et à avancer dans sa carrière, à mettre ses finances et ses affaires en ordre. Mais récemment, les choses ont changé", souligne la dernière demande déposée par son père.

Cette tutelle avait été mise en place en 2008 lorsque la chanteuse de 39 ans aujourd'hui avait suscité des inquiétudes pour sa santé mentale après une descente aux enfers très médiatisée. Mais ce qui semblait être pour son bien au début s'est en réalité révélé destructeur pour Britney. Sous tutelle, elle n'avait tout bonnement le droit à rien. Elle n'était pas libre de sortir de chez elle sans permission, tomber enceinte ou se marier (ce qui ne devrait pas tarder !), faire des dépenses, publier elle-même sur ses réseaux...

Désormais, tout le monde semble du même avis : Free Britney !