Britney Spears bientôt de retour sur scène ? Son fiancé Sam Asghari l'y encourage fortement

Les fans de Britney Spears auront-ils bientôt le plaisir de la revoir sur scène ? Comme le rapporte le site américain People, la pop star de 39 ans pourrait reprendre les tournées, grâce à son fiancé Sam Asghari. Enfin libérée de la tutelle de son père, Jamie Spears, l'artiste semble avoir de beaux projets pour le futur comme, entre autre, se marier. Des proches de l'interprète de Circus ont confié qu'elle ne songerait pas encore à retourner sur scène mais que son compagnon l'y encourageait grandement. "Elle n'est pas encore prête", nous apprend une source proche de la chanteuse.

"Sam a une très bonne influence sur Britney. Quand il est dans les parages, elle est très motivée. Il a une hygiène de vie très stricte quand il est question de manger à l'extérieur et de faire de l'exercice. Quand elle se retrouve seule, c'est dur pour elle de trouver la motivation", indique cette même personne, qui souhaite rester anonyme. Une autre source avance que Britney Spears ne peut plus se séparer de son chéri, et qu'ils sont "tout le temps ensemble".