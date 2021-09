Britney Spears sous tutelle : son père tente de lui extorquer 2 millions de dollars

Nouveau rebondissement pour Britney Spears. Sous tutelle depuis treize ans, l'artiste de 39 ans a obtenu gain de cause en se libérant de son père qui, jusqu'à présent, était en charge de sa garde. Et d'après les récentes informations dévoilées par The Sun, mercredi 1er septembre 2021, il semblerait que Jamie Spears espère désormais obtenir une compensation financière en échange de son départ...

Selon le média, les avocats de la chanteuse ont déposé au tribunal de Los Angeles, le 30 août dernier, des documents officiels affirmant que le père de la chanteuse exigerait près de 2 millions de dollars en contrepartie de sa destitution."Britney Spears ne sera pas harcelée ou extorquée par son père", a affirmé l'avocat de la chanteuse, Mathew Rosengart. Et de poursuivre, sur les intentions de James Parnell Spears : "M. Spears n'a pas non plus le droit d'essayer de tenir sa fille en otage en fixant les conditions de son éloignement." Des documents sanglants envers le père de la pop star qui risquent d'aller en faveur de la compagne de Sam Asghari lors de sa prochaine audience, le 29 septembre prochain.

Une demande "honteuse"

Toujours selon les informations obtenues par le média américain, James P. Spears - qui avait accepté de renoncer à la tutelle de sa fille - a indiqué avoir besoin de cet argent afin de payer les avocats et les agents de la star. Une demande "honteuse" aux yeux de l'avocat de la pop star compte tenu des sommes mirobolantes déjà obtenues par Jamie Spears au fur et à mesure des années. "Monsieur. La tentative flagrante de Spears d'échanger la suspension et la révocation en échange d'environ 2 millions de dollars de paiements, en plus des millions déjà récoltés sur la succession de Mme Spears par M. Spears et ses associés, est un échec", a-t-il stipulé. Et de conclure : "Les efforts de M. Spears pour confondre et amalgamer ces questions, et extraire une contrepartie, doivent être rejetés."

Concernant la défense de James P. Spears, ses avocats ont, début août, stipulé qu'il était présent lorsqu'elle était "en crise" et "avait désespérément besoin d'aide." Et d'ajouter : "Non seulement elle souffrait mentalement et émotionnellement, elle était également manipulée par des prédateurs et en détresse financière. M. Spears est venu au secours de sa fille pour la protéger."