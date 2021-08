Britney Spears - Son père renonce à la tutelle mais met en garde : "Si les gens étaient au courant..."

Le 13 août 2021, le père de Britney Spears a surpris son monde a annonçant qu'il renonçait finalement à la tutelle de sa célèbre fille. Cela fait maintenant treize ans qu'il a la main sur toutes les affaires de la superstar. La chanteuse de 39 ans avait engagé une procédure pour contester cette tutelle particulièrement stricte, aussi bien sur le plan professionnel que personnel.

Dans les documents officiels remplis au tribunal de Los Angeles, notamment relayés par le Dailymail, les avocats de Jamie Spears ont notamment affirmé que l'objectif était de "préparer une transition en douceur vers un nouveau tuteur" en travaillant avec la cour et le nouvel avocat de la pop star. Pour autant, il est clairement expliqué que le père de Britney Spears renonce, non dans l'unique intérêt de sa fille, mais pour éviter toute "bataille publique". "Est-ce qu'un changement de tuteur maintenant est dans l'intérêt de Mme Spears ? C'est hautement discutable", rapportent les avocats de Jamie Spears.

Il faut dire que le mouvement #FreeBritney et son armée de fans militant sur les réseaux sociaux (mais aussi parfois dans la rue) fait pression depuis de longs mois pour que la chanteuse soit "libérée". De son côté, la compagne de Sam Asghari s'était dit "traumatisée" et "déprimée" en implorant la levée de la tutelle lors d'une audience au tribunal de Los Angeles fin juin.

Cette tutelle aurait été un véritable "défi" pour Jamie Spears et le public n'aurait aucune idée du travail qui a été accompli dans l'ombre ces dernières années pour "sauver" sa fille. "Si les gens étaient au courant de tous les faits de la vie personnelle de Mme Spears, pas seulement les hauts mais aussi les bas, tous les problèmes de santé mentale et d'addiction qui l'ont affectée, et tous les défis de la tutelle, ils feraient l'éloge de M. Spears pour le travail qu'il a fait, ils ne le vilipenderaient pas", ont affirmé ses avocats. "Il ne fait aucun doute que la tutelle a sauvé Mme Spears du désastre, l'a soutenue quand elle en avait le plus besoin, l'a protégée, elle et sa réputation, et a facilité la restauration de sa carrière."