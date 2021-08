Britney Spears dangereuse pour ses chiens ? Ils souffriraient de "malnutrition et de déshydratation"

Britney Spears mettrait-elle la vie de ses chiens en danger et serait-elle inapte à s'occuper d'eux ? Selon TMZ, la gouvernante de Brit'Brit a dû emmener ses deux fidèles compagnons chez le vétérinaire de peur qu'ils ne meurent de déshydratation et de malnutrition. Les deux chiens seraient tombés gravement malades après avoir été nourris presque exclusivement de restes de table, selon ses propos. Visiblement très inquiète pour la santé des deux animaux, la gouvernante n'aurait même pas pris la peine de prévenir la chérie de Sam Asghari et aurait gardé les animaux de Britney pensant que la maison de l'artiste n'était pas un environnement sûr pour eux. De son côté, la chanteuse de 39 ans n'a pas du tout compris que ses chiens ne soient pas chez elle à son retour à la maison.

Persuadée qu'on lui avait volé ses chiens, l'interprète du titre Baby one more time aurait d'ailleurs passé un appel au bureau du shérif du comté de Ventura le 10 août vers 18 heures pour signaler leur vol. Une fois qu'elle a pris conscience que c'était sa gouvernante qui avait gardé ses amis à quatre pattes, la chanteuse a finalement choisi de ne pas porter plainte. Selon Britney - en pleine bataille judiciaire avec son père Jamie Spears - sa gouvernante aurait collaboré avec son papa pour faire enlever les chiens, afin de provoquer un énième scandale.

Des sources ont déclaré à TMZ que la chanteuse Toxic a ensuite confronté sa gouvernante au sujet de la disparition de ses chiens et l'employée aurait déclaré qu'elle craignait qu'ils soient "négligés". Comme preuve, elle aurait montré à Britney des photos qu'elle avait prises d'un des chiens après qu'il ait vomi. Furieuse, Britney se serait mise dans une colère noire et aurait demandé à la femme de ménage de ne plus jamais prendre de photos chez elle.

C'est à ce moment-là qu'elles auraient eu une altercation, des sources proches de la chanteuse affirmant qu'elle a simplement arraché le téléphone de la femme de ménage, bien que des sources des forces de l'ordre aient déclaré que la femme de ménage avait dit que Britney l'avait frappée au niveau de son bras, ce qui lui avait fait lâcher le téléphone.

Suite aux rapports sur l'attaque présumée, l'avocat de Britney, Matthew Rosengart, a déclaré à Page Six que l'échange n'était "rien de plus qu'une dispute concernant un téléphone portable, sans frapper et évidemment sans aucune blessure". Il aurait également déclaré que l'incident était "un événement banal exagéré pour les tabloïds", ajoutant que "cette affaire aurait dû être classée immédiatement".