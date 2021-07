Britney Spears fiancée à Sam Asghari ? La chanteuse dévoile un diamant XXL

Un peu de bonheur en cette période de trouble ? Alors que Britney Spears se bat contre son père pour retrouver un semblant de liberté, la chanteuse serait prête à passer à l'étape supérieure... côté coeur ! Le dimanche 18 juillet 2021, alors qu'elle allait chercher son café chez Starbucks avec son compagnon Sam Asghari, la jeune femme de 39 ans a été photographiée avec un nouveau gros diamant au doigt, celui habituellement réservé aux fiançailles.

Britney Spears n'a jamais caché son envie de voir sa relation avec Sam Asghari évoluer. Hélas, alors qu'elle prenait la parole pour la première fois devant la cour suprême de Los Angeles le 23 juin dernier, l'interprète de Baby one more time expliquait que sa tutelle l'empêchait de faire le moindre projet. "Je veux être capable de me marier ou d'avoir un bébé, expliquait-elle à la juge par téléphone. Ce n'est pas le cas avec cette tutelle. J'ai un stérilet donc je ne peux pas tomber enceinte. Je veux enlever ce stérilet et essayer d'avoir un autre bébé mais on m'empêche d'aller chez le docteur pour le faire retirer, parce qu'on ne veut pas que j'ai un enfant. Je suis fatiguée de me sentir seule. Je mérite les mêmes droits que n'importe qui. Je mérite d'avoir une vie."