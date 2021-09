Britney Spears sur écoute et surveillée par son père : son ancien garde du corps balance !

Mauvaise nouvelle pour Britney Spears ! D'après le documentaire The New York Times Presents: Controlling Britney Spears, diffusé vendredi 24 septembre 2021 sur la chaine américaine FX, la chanteuse de 39 ans aurait été surveillée par sa soeur Jamie Lynn Spears et leur père durant sa tutelle. Ses appels, ses messages ou encore l'historique de son navigateur Internet... Tous ses faits et clics était épiés.

Alex Vlasov, l'un des anciens gardes du corps de la chanteuse, a révélé dans ce documentaire qu'on lui avait demandé de "mettre le contrôle parental" sur le téléphone portable que Britney Spears souhaitait obtenir. "Britney voulait acheter un [téléphone]... et c'était un gros problème. Tout le monde était inquiet", a-t-il également indiqué au média Variety. Et durant son entrevue, il a ensuite expliqué : "[Mon patron] Edan [Yemini] m'a approché et m'a demandé 'À votre connaissance, existe-t-il des services de surveillance pour un iPhone ?' Et je me dis 'Qu'est-ce que tu veux dire ?' Et il me dit : 'Eh bien, le contrôle parental. Existe-t-il un moyen de mettre le contrôle parental sur un iPhone ?' Et c'est à ce moment-là qu'Edan m'a expliqué que la communication de Britney est surveillée pour sa propre sécurité et sa protection."

Également écoutée par son avocat

D'après les dires de l'ancien garde du corps, "le tribunal [était] au courant" de la mise sous écoute de Britney Spears, expliquant que cela était pour "sa protection". Une confidence qui n'avait pas convaincu ce dernier puisque il a ensuite mentionné que la raison de cette surveillance était motivée par "la recherche d'activités illégales". Un accès aux informations privées de la star auxquelles son avocat avait également accès, a rapporté le garde du corps.

Mais dans une déclaration diffusée à la fin du documentaire, l'avocat de Britney a répondu à ces allégations. "Intercepter ou surveiller les communications de Britney, en particulier les communications sacro-saintes avocat-client, représente une violation honteuse et choquante de ses droits à la vie privée et de ses libertés civiles. Placer un appareil d'écoute dans la chambre de Britney serait particulièrement honteux", a-t-il annoncé. Et d'ajouter : "Nous avons l'intention d'enquêter de manière approfondie et agressive sur ces questions."

Activités illégales ou non, cela peut expliquer pourquoi la star a soudainement quitté la Toile. Car, à l'approche du prochain procès contre son père, prévu le 29 septembre prochain, Britney Spears a récemment indiqué à ses followers son intention de quitter les réseaux sociaux pour un temps. Une annonce faite quelques jours seulement après avoir dévoilé ses fiançailles avec son compagnon, Sam Asghari.