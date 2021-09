Britney Spears fiancée : décision très surprenante après la grande annonce...

La santé mentale de Britney Spears a longtemps inquiété ses fans. La chanteuse fiancée à Sam Asghari est pourtant sur un nuage. Pour faire perdurer ce bonheur, elle a pris une décision qui a étonné les internautes.

Cette décision, Britney Spears l'a annoncée sur les réseaux sociaux. La célèbre interprète des tubes Baby One More Time, Oops I Did It Again et Toxic était très active sur Instagram et y comptait près de 30 millions de followers. Elle a désactivé son compte, à la surprise des abonnés. "Ne vous inquiétez pas... je fais un petit break des réseaux sociaux pour célébrer mes fiançailles !!!! Je reviendrai bientôt", a-t-elle précisé ce mardi 14 septembre 2021 sur Twitter. Son tweet a suscité de très nombreuses réactions, dont près de 4000 réponses. Certains internautes la soutiennent. D'autres, toujours inquiets après le témoignage choc de Britney Spears dans le procès pour la fin de sa tutelle, soupçonnent une machination.