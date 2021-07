Britney Spears droguée de force : révélations inquiétantes de son ancien garde du corps

Celui qui a quitté son poste au bout de huit mois appuie la forte présence du père dans la vie de la chanteuse, Jamie Spears. D'après Fernando Flores, ce dernier appelait "trois à quatre fois par jour" pour voir si tout se passait bien.

Ce témoignage glaçant pourrait peser très lourd dans la balance, tandis que Britney Spears se bat bec et ongles pour faire lever sa tutelle, qu'elle subit depuis treize longues années. Première avancée de taille : la maman de Sean et Jayden (15 et 14 ans) a déjà réussi a changer d'avocat. Selon l'AFP, Sam Ingham sera remplacé par Mathew Rosengard, qui déposera une requête le plus vite possible auprès du juge, pour faire lever l'emprise qu'a Jamie Spears sur sa fille.